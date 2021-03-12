Öğrenciler İstiklal Marşı kabulünün 100'üncü yılına özel klip hazırladı
12.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:02
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla sokak röportajlarının yer aldığı klip hazırladı.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla sokak röportajlarının yer aldığı klip hazırladı.
Klipte, öğrenciler vatandaşlara İstiklal Marşı'nın kendilerinde ne manalar uyandırdığına yönelik soru sordu.
Soruları cevaplayan vatandaşlara, üzerinde Türk bayrağının yer aldığı plaket takdim edildi.
Büyük beğeni toplayan klipte, jandarma kıyafeti giyen bir öğrencinin marşın ilk dizelerini okuduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı