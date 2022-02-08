Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da öğrenciler doğa ve spor etkinliğinde buluştu

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen doğa ve spor etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen doğa ve spor etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak toplumla bir araya getirilmesi, klavye aktivizminden uzaklaştırılıp sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif şekilde yer almalarının sağlanması amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi yürütülüyor.

Bu kapsamda Gençlik Merkezlerince Kocaali Maden Deresi'nde yapılan etkinliğe katılan gençler, eğlenceli aktivitelerle güzel gün geçirdi.

Öğrenciler, okçuluk, matrak ve halat çekme gibi geleneksel sporlarla sosyal medya yerine toplumla iç içe olabilecekleri, gelişimlerine olumlu katkı sağlayan alternatif etkinliklerin keyfini çıkardı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sosyal Medya, gençlik, Sakarya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title