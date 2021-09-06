Sakarya'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Sakarya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

Sakarya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Yeşiltepe Ortaokulu'nda öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Kılıç, yaptığı açıklamada, okulların başlamasıyla öğrencilerin heyecanının gözlerine yansıdığını söyledi.

Salgın sürecinin devam ettiğini aktaran Kılıç, "Sağ olsun öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, hepsi sonuna kadar öğretimin güzel, sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda fiziki şartlar ne gerekiyorsa, neye ihtiyaç varsa hepsini karşılamışlar." diye konuştu.

Yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Kılıç, "İnşallah kapanma olmaz, temennimiz de bu noktada, süreç böyle devam eder. Yeni yılın öğretmen, öğrenci, tüm aileler ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Savaşçı da kentte 201 bin öğrenci ve 14 binden fazla öğretmenle eğitim ve öğretim yılını başlattıklarını bildirdi.

Okullarda salgınla mücadele konusunda her türlü tedbirlerin alındığını belirten Savaşçı, okullarda tekrar kapanma olmamasını amaçladıklarını kaydetti.

Savaşçı, 1,5 yıl uzaktan eğitime devam ettiklerini, öğretmenlerin büyük fedakarlıklar gösterdiğini dile getirerek, "Amaç ve gayemiz inşallah ara vermeden, tekrar kapanma olmadan devam etmek. Bu konuda da ben özellikle aşı konusunda daha duyarlı davranılmasını istiyorum. Bu konuda eğer aşılanma oranını daha yukarı çekebilirsek okullarımızın tekrar kapanmasının önüne geçeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz