Sakarya'da öğrenci ve velilere trafik eğitimi verildi
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Sakarya'da öğrenci ve velilere trafik eğitimi verildi

Sakarya'da "Çocuklar için trafik eğitimi" projesi kapsamında öğrenci ve velilere eğitim verildi.

09.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:24
Sakarya'da öğrenci ve velilere trafik eğitimi verildi

'da "Çocuklar için trafik eğitimi" projesi kapsamında öğrenci ve velilere eğitim verildi.

Mehmet Nuri İlkokulu konferans salonunda, trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde verilen eğitimde, İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli Murat Ünal tarafından sunum yapıldı.

Ünal, veli ve öğrencilere trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanması hakkında bilgi verdi.

Veli ve öğrenciler, eğitimin faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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