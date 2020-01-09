Sakarya'da öğrenci ve velilere trafik eğitimi verildi

09.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:24

Sakarya'da "Çocuklar için trafik eğitimi" projesi kapsamında öğrenci ve velilere eğitim verildi.

Adapazarı Mehmet Nuri İlkokulu konferans salonunda, trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde verilen eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli Murat Ünal tarafından sunum yapıldı.

Ünal, veli ve öğrencilere trafik kurallarının etkin bir şekilde uygulanması hakkında bilgi verdi.

Veli ve öğrenciler, eğitimin faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA