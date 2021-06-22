Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesi'nde baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.S. babası E.S'yi bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba E.S, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babasını yaralayan E.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Başsavcılık'tan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama
Başsavcılık'tan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Dev bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu! Yıkım anı saniye saniye kaydedildi
Dev bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu! Yıkım anı saniye saniye kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 00:53:33. #1.16#

title