Sakarya'da odunluk yangını
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Sakarya'da odunluk yangını

Sakarya'nın Akyazı içesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

29.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:20
Sakarya'da odunluk yangını

'nın içesinde odunlukta çıkan yangın ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kuveyt Evleri'nde, evlere bitişik halde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı ekipleri ve SAKTİM'in müdahalesiyle evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın odunlukta hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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