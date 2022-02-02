Sakarya'da ocakta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk ayında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan 60 operasyonda yakalanan şüphelilerden 30'una uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, 32'sine uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 9 kilo 888 gram esrar, 72 extacy hap, 947 gram bonzai, 332 gram metamfetamin, 43 kırmızı yeşil reçeteli ilaç, 3 tabanca, 3 tüfek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.