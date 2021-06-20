Sakarya'da MS hastaları farkındalık etkinliğinde bir araya geldi

Sakarya'da Multipl Skleroz (MS) hastaları, farkındalık etkinliğinde buluştu.

Sakarya'da Multipl Skleroz (MS) hastaları, farkındalık etkinliğinde buluştu.

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Sakarya Şubesi'nce dün Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilen programda hastalığa dikkat çekildi.

Şube Başkanı Özlem Önel, gazetecilere, dünyada 3,5 milyon, Türkiye'de ise 75 bin kişiyi etkileyen MS hastalığını etkinliklerle gündeme taşıdıklarını söyledi.

Etkinliklerle hastalara moral olmaya ve toplumu bilgilendirerek farkındalık yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Önel, "Çoğu insan bu hastalığı bilmiyor. Sadece hastalar ve hasta yakınları farkında. Bu yüzden MS hastası olsun ya da olmasın herkese ulaşmayı ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Belli aralıklarla, uzman doktorların katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz." dedi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tunç da MS hastaları ve yakınlarının yanı sıra toplumun her kesiminden insanlara ulaşarak farkındalığın artırılmasını sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ise hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ellerinden gelen yardımları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş