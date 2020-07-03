Sakarya'da motosikletiyle bağ direğine çarpan genç hayatını kaybetti
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bağ direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
03.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:22
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bağ direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla gezmeye giden F.D. (15) idaresindeki 54 RK 945 plakalı motosiklet, tarla yolunda, yol kenarındaki bağ direğine çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, F.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA