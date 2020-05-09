Sakarya'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılaya kan bağışı
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Sakarya'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılaya kan bağışı

Sakarya'da motosiklet tutkunlarından Türk Kızılaya kan bağışı
09.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:58

Sakarya'da bir grup motosiklet tutkunu Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Sakarya'da bir grup motosiklet tutkunu Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayın azalan kan stokunu artırmak için başlattığı kan bağışına, Türkiye Motosiklet Federasyonunun çağrısıyla Sakarya'da bir grup motosiklet tutkunu destek verdi. Demokrasi Meydanı'ndaki Türk Kızılayın tırına gelen Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü üyesi yaklaşık 30 motosikletli kan bağışı yaptı.

Kulüp başkanı Adem Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyonun çağrısına uyarak iftar sonrası kan bağışında bulunmaya geldiklerini söyledi. Motosiklet tutkunları olarak sürekli kan verdiklerini ve kan vermenin faydalı olduğunu belirten Koç, "Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde Türk Kızılayın kan stoklarında düşüş yaşandı. Motosikletçiler olarak bizler de destek verdik." şeklinde konuştu.

Federasyon sporcusu Mehmet Aktaş da vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Öte yandan trafik polisleri, kulüp üyesi olmadıkları tespit edilen ve trafiğe kapalı alanda tehlikeli hareket yaptıkları görülen iki motosiklet sürücüsüne idari işlem uyguladı.

Ekipler yaptıkları kontrollerde motorlardan birisini, ruhsatta belirtilen özelliklerinin değiştirilmesi nedeniyle otoparka çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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