Sakarya'da motosiklet kazası : 1 ölü

01.11.2019 10:40

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bedri Muştu idaresindeki 54 EM 794 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Büyükesence mevkisinde düşerek A.T'nin kullandığı 54 H 4039 plakalı minibüsün altına girdi.

Kazada yaralanan Muştu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muştu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA