Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
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Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkezdeki boş arsada moloz yığınlarının altından köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek 4 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek yavruları kontrol için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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