Sakarya'da modern sulamayla 325,5 milyon lira tasarruf edildi

27.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:44

Sakarya'da, 2019'da 54 bin 244 dekar tarım arazisinde yapılan modern sulama sistemleriyle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern, tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarılan açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yen verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarına vurgu yaptı.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna değinen Aydın, bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini ve yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Bu kapsamda, Marmara'nın yeşil şehri Sakarya'da 4 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 31 Ekim'de tamamlandığını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"2019 yılı sulama sezonunda, Sakarya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 54 bin 244 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Sakarya il ve ilçelerimizde, 2019 yılında toplam 54 bin 244 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 325,5 milyon lira katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA