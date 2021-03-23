Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
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Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu

23.03.2021 07:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 07:17

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu (2)3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜSaat 00.15 sıralarında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir mobilya atölyesinde başlayan ve etrafındaki 4 dükkana daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu (2)

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Saat 00.15 sıralarında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir mobilya atölyesinde başlayan ve etrafındaki 4 dükkana daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Arancı'dan bilgi aldı. Başkan Yüce, 'ASEM Mobilyacılar Çarşısında çıkan yangına ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. 40 araç olay yerine intikal etmiş durumda. Yangın kontrol altına alındı, sebepleri daha sonra ortaya çıkacaktır. Tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangında 5 iş yeri kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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