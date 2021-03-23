Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı

23.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:41

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ASEM Mobilyacılar Çarşısı'ndaki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki boyahane ve iş yerlerine sıçradı.

Kent merkezi ile Arifiye, Akyazı, Sapanca, Geyve ve Hendek ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile polis, sağlık, UMKE ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araçlar, köpük kulesi ve tankerlerle müdahale edilen yangının söndürülmesi için çok sayıda su tankeri bölgeye gönderildi.

Yangın, iş yerlerindeki ağaç, plastik, tiner ve süngerler nedeniyle kontrol altına alınamayınca iş makinesiyle boyahanenin duvarları yıkılarak alevlere müdahale edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin 40 araçla müdahalede bulunduklarını aktararak, "Yangın kontrol altına alındı, sebepleri daha sonra ortaya çıkacaktır. Şu anda yangını söndürmekle meşgulüz. Tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ciddi bir yangındır, 4 iş yeri tamamen yandı." ifadesini kullandı.

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek bölgede incelemelerde bulundu

Olay yerine gelerek Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan bilgi alan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile bölgede incelemelerde bulundu.

Atabek, gazetecilere, yangında zarar gören iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Yangında 5 dükkanın zarar gördüğünü belirten Atabek, esnafı ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında görüştüklerini kaydetti.

Atabek, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, itfaiye ekiplerine yangını daha fazla büyümeden söndürdükleri için teşekkür etti.

Öte yandan, yangında oluşan zarara yönelik tespit çalışmaları devam ediyor.

Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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