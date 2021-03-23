Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

23.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 01:57

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Demet Akalın İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 01:59:41. #1.14#
title