Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek