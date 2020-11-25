Sakarya'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Sakarya'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

25.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:33
Sakarya'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen çalışanlardan Sait Kavas, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için soğutma çalışması yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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