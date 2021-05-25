Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki mobilyacılar çarşısında, mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki mobilyacılar çarşısında, mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, mobilyacılar çarşısında imalat ve tamir işleri yapan atölyelerin bulunduğu bölümde, tahta, talaş sünger gibi atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı