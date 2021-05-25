Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki mobilyacılar çarşısında, mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki mobilyacılar çarşısında, mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, mobilyacılar çarşısında imalat ve tamir işleri yapan atölyelerin bulunduğu bölümde, tahta, talaş sünger gibi atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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Sakarya'da mobilya atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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