Sakarya'da Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kongresinde birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe AK Parti milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Demokrasi nöbetleriyle eş zamanlı başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı. Yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Eski Sakarya Atatürk Stadyumu önünden başlayan yürüyüş Çark Caddesi istikametinden Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüş esnasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. - SAKARYA