Sakarya'da Millet Bahçesi hizmete açıldı
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Sakarya'da Millet Bahçesi hizmete açıldı

Sakarya'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Sakarya'da Millet Bahçesi hizmete açıldı
05.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:12

Sakarya'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanındaki Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde, aralarında Sakarya'nın olduğu Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından Sakarya Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevreye ait bir değeri kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Millet Bahçesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Nayir, "Çevre bizim geleceğimiz, geçmişimiz, kültürümüz, sağlığımız, tarımımız ve ekonomimiz." dedi.

Vali Nayir, ayrıca salgın sürecinde verilen mücadelenin boşa çıkmaması için maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini yineledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Millet Bahçesi'nin tüm Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

Yüce, 62 bin 773 metrekarelik alanda kurulu Millet Bahçesi'nin içerisinde millet kıraathanesi, Yeşilay Kafe, seyir kulesi, seyir terası, gölet, yansıma havuzu, yürüyüş yolları, mescit ve idari binalar olduğunu kaydetti.

Kentin doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olduğunu aktaran Yüce, "Sakarya'mızın yeşilini daha yeşil, doğasını daha güzel, turizmini daha aktif, sermayesini, sanayisini daha gelişmiş hale getirmek, Sakarya'da yaşayan hemşehrilerimizi mutlu etmek, Türkiye'nin değil, dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Millet Bahçesi'ne emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce, Millet Bahçesi'nin araç otoparkı kapasitesinin 120'den 250'ye çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de parkın şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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