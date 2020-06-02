Sakarya'da mezarlık bakım, onarım ve satış işlemleri devam ediyor
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Sakarya'da mezarlık bakım, onarım ve satış işlemleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde mezarlıkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilgili alanların satış işlemlerine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da mezarlık bakım, onarım ve satış işlemleri devam ediyor
02.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:27

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde mezarlıkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilgili alanların satış işlemlerine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Cenaze ve Defin Hizmetleri ile Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlükleri, 16 ilçedeki 38 mezarlık alanında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda 840 bin 663 metrekare alanın ot temizlik işlemleri sonlandırılırken, programa alınan 650 mezarlıktaki toplam 19 milyon 739 bin 760 metrekarelik alanda çalışmalar tamamlanacak.

Ayrıca cenaze nakil (il içi ve il dışı) iş ve işlemlerin tamamı, cenazenin gasil hizmetleri, cenaze anında kullanılan kefen, ceset torbası ve mezar tahtası, defin anında mezar yeri, mezarlık bakım, onarım, planlama işleri, taziye anında çadır, tabure hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

Öte yandan ekipler tarafından ilçelerde faaliyete alınan yeni mezarlıklarda 'aile mezarlığı' almak isteyenler için mezar yeri satışları başladı.

Mezarlık yeri satın almak isteyen vatandaşlar, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gelerek başvuruda bulunabilir.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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