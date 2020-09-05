Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin, işçilerden Şilan Demir, "İlk defa böyle bir olay yaşadık.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin, işçilerden Şilan Demir, "İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizi darp ettiler. Kürt Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Hepimiz kardeşiz." dedi.

Bazı sosyal medya platformlarıyla haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan işçilerden Şilan Demir, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyünde yaşadıklarını, Sakarya'nın Kocaali ilçesine ailesiyle fındık toplamaya gittiklerini söyledi.

Yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını, tartışma üzerine fındık toplama işini bıraktıklarını anlatan Demir, "Bize hakaret ettikleri için işi bıraktık. Sonra işi bıraktığımız için bizi darbettiler. 6 kişi saldırıya uğradık. İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kürt-Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey istemiyoruz. Biz Türklerle kardeşiz. Hepimiz kardeşiz." diye konuştu.

Demir, yaşanan olayın ardından işi bırakarak köylerine döndüklerini dile getirdi.

İşçilerden Rojda Demir de daha önce Düzce ve Sakarya'ya fındık toplamaya gittiğini, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.

Demir, "10 yıldır fındık toplamaya gidiyorum. İlk defa böyle bir şey gördük. Bir tek bunlar böyleydi. Türk Kürt kardeştir. Hepimiz aynı bayrak altında yaşıyoruz. Saldırıya uğradık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız, o insanların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Demir, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA