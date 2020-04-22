Sakarya'da mesai saatlerine ramazan düzenlemesi Sakarya Valiliği, ramazan ayı boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacağını açıkladı.

Sakarya Valiliği, ramazan ayı boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacağını açıkladı.

Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri ramazan ayı boyunca 09.00-12.30, 13.00-16.30 şeklinde düzenlenmiştir. Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA