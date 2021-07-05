Sakarya'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

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Sakarya'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Sakarya'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Memur-Sen Sakarya Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Sakarya Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen, Adapazarı Kültür Merkezi önünde yaptığı açıklamada, haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

İlk altı aylık enflasyon farkının 5,45 ve 1 Temmuz 2021 itibarıyla yüzde 8,45'lik bir artış olduğunu belirten Mengen, şöyle konuştu:

"Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Dolar, avro, altın, yağ, elektrik ve doğalgaz arttı. Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü, memurun alım gücünü zayıflattığını göstermektedir. Biz bugün burada, işte bu gerçekler ışığında, hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık."

Sakarya'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Sakarya'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Sakarya'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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