Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi
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Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette soygun yapmak isteyen 2 maskeli soyguncu, vatandaşlar tepki gösterince, panikleyerek kaçtı.

03.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:38
Sakarya'da maskeli şahıslardan soygun girişimi

'nın ilçesinde markette soygun yapmak isteyen 2 maskeli soyguncu, vatandaşlar tepki gösterince, panikleyerek kaçtı.


Olay, Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir market şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Mağaza çalışanına silah doğrultan ve kasadaki paraları almak isteyen 2 soyguncuya mağaza çalışanı ve mağazada bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Panikleyen 2 soyguncu mağazadan hızla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan 2 soyguncuyu yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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