Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza
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Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza

Sakarya'da 2 gün içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske kullanımına aykırı davranan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.

Sakarya'da maske takmayan 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza
24.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:45

Sakarya'da 2 gün içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske kullanımına aykırı davranan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi. Talimatta salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi. Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Sakarya'da 26 kişiye 23 bin 400 TL ceza

Bu kapsamda Sakarya'da 22-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Konu ile ilgili Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsün normalleşme süreci içerisinde de yayılmasını engellemek adına hem ülkemiz genelinde hem de ilimiz özelinde çeşitli kararlar alınmış olup, alınmaya da devam edilmektedir. Bu kapsamda toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Valiliğimizce de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre her alanda maske takmanın zorunluluk haline geldiği ilimizde 22 Haziran-24 Haziran tarihleri arasında kolluk kuvvetlerimizce yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden toplam 26 kişiye 23 bin 400 TL idari para cezası kesilmiştir. Salgınla mücadelede tüm dünyaya örnek olacak şekilde vatandaşlarımızın Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen konularında duyarlı bir şekilde hareket etmeleri, maskesiz sokağa çıkmamaları ve maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde her alanda takmaları büyük önem arz etmektedir. Güvenlik güçlerimizce yapılan denetimlerde maske konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen ve yasağa aykırı davranan kişiler hakkında bundan sonra da cezai işlemler uygulanmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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