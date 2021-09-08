Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da bir marketten yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da bir marketten yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki bir marketten yaklaşık 400 bin liralık malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın 3 şüpheli tarafından marketin üst katındaki pencereden içeri girilerek gerçekleştirildiğini tespit etti.

Zanlılardan birinin eski market çalışanı olduğunu da belirleyen ekipler, şüphelileri Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Sakarya'da 'Eğitim uçağı düştü ihbarı' ekipleri alarma geçirdi
Sakarya'da "Eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri alarma geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Mansur Yavaş
Magazin Seda Sayan Derya Şensoy Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:02:40. #1.16#

title