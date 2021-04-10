Sakarya'da market ürünleri yüklü kamyon yandı
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Sakarya'da market ürünleri yüklü kamyon yandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da market ürünleri yüklü kamyon yandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeyken alev alan market ürünleri yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeyken alev alan market ürünleri yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Köprübaşı Mahallesi 20. Cadde'deki markete ürün getiren 81 AAT 921 plakalı kamyon, park halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan şoför ve market çalışanları, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyonun kasasındaki bazı market ürünleri ekiplerce tahliye edildi.

Yangın sonrası kamyon ve kasasındaki market ürünlerinin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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