Sakarya'da marangozhane alev alev yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülürken atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Akyazı ilçesi Akbalık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut A.'ya ait olduğu öğrenilen marangozhanede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan marangozhane, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında ölü ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı