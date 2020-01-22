Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı
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Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki mahkumları taşıyan araç ile kereste yüklü kamyonun çarpıştığı kazada içlerinde mahkum ve görevlilerinde bulunduğu 6 kişi yaralandı.

22.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:27
Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı

L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki mahkumları taşıyan araç ile kereste yüklü kamyonun çarpıştığı kazada içlerinde mahkum ve görevlilerinde bulunduğu 6 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı-Kaynarca duble yolu Dağdibi Mahallesi mevkisinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na ait mahkumları taşıyan 54 D 0270 plakalı A.A. idaresindeki araç kavşaktan yola çıkmak isteyen H.K. idaresindeki 16 BNM 56 plakalı kereste yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cezaevi aracı sürücüsü A.A. ve aracın içerisinde bulunan mahkum ve görevlilerden Ç.H.B., F.S., V.K. B.K. ve M.B. isimli toplam 6 kişi yaralandı.


Kazanın verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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