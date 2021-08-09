Sakarya'da mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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Sakarya'da mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Sakarya'da mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mağazadan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mağazadan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İncilli Mahallesi Hürriyet Caddesindeki ayakkabı mağazasına gelen 3 kişi, dükkan sahibi Serap İzmire Borozan'a bazı ürünlerin fiyatını sordu.

Alış veriş yapmadan buradan ayrılan bu 3 kişiden biri, kısa süre sonra gelerek mağazanın önünde duran terliklerden 3 çifti alarak uzaklaştı.

O sırada iş yerinde bulunmayan işletme sahibi Borozan, hırsızlığı fark edince polise şikayette bulundu.

Yandaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, 3 kişinin mağazaya gelip bazı ürünlerin fiyatını sormalarının ardından buradan ayrıldıkları görülüyor.

Kayıtlarda, şüphelilerden birinin daha sonra dükkanın önünden geçmesi ve dönüş yolunda da stant üzerindeki terlikleri çaldığı anlar da yer aldı.

"İhtiyacım var dese zaten verirdik"

Mağaza sahibi Borozan, gazetecilere, dükkanından iki dakikalığına ayrıldığını belirterek, "Döndüğümde dışarıda bulunan stanttaki terliklerden üç çiftinin çalındığını fark ettim. Yan işyerinin güvenlik kamerasına baktım. Bir kişinin geldiğini, yan dükkana mağazanın sahibi yok mu diye sorduğunu ve birkaç metre sonra yürüyüp dönerek terlikleri alıp gittiğini gördük." dedi.

Görüntüleri izleyince terlikleri alan şahsın rahatlığına şaşırdığını dile getiren Borozan, "Karakola giderek şikayette bulunduk. Terliğin derdinde değilim. Yeter ki, o kişiyi tanıyan biri görsün, rezil olsun istiyorum. Gelse istese, 'ihtiyacım var' dese zaten verirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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