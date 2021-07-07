Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolu Kaynarca ilçesi Hataplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki 34 HN 3416 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü A.S. ile araç içerisinde bulunan B.B. ve D.S. isimli 3 kişi yaralandı. Kazayı görerek durumu haber veren vatandaşlar ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı
Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı
Kaza sonrası büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Kaza sonrası büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 22:22:45. #1.15#

title