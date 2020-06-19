Sakarya'da LGS'ye girecek öğrenciler için belediye otobüsleri ücretsiz olacak Sakarya'da yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için tüm belediye otobüsleri ücretsiz olacak.

Sakarya'da yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için tüm belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sınav giriş kartını gösteren tüm öğrencilerin belediyeye bağlı otobüslerden ücretsiz faydalanabileceği belirtildi. Sınava giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş kartını gösteren öğrencilerin belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım sağlayabileceği belirtilen açıklamada, "Tüm öğrencilere başarılar diliyor, oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA