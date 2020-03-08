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Kaynarca, Sakarya, Ekonomi

Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son hasatlarını tamamlayarak mahsullerinin düşük fiyatlarda satılması lahana üreticisini memnun etmedi.

08.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:32
Sakarya'da lahana fiyatları çiftçinin yüzünü güldürmedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son hasatlarını tamamlayarak mahsullerinin düşük fiyatlarda satılması lahana üreticisini memnun etmedi.


Kaynarca ilçesinde lahana üreticisi olan İsmail Balta isimli vatandaş, diğer illerde de lahana ekiminin çok olduğu için bu sene ilçe genelinde fiyatlardaki düşüşten dolayı yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdi. Balta, "Bu sene diğer illerde lahana ekimi çok ve bol olduğu için fiyatlarımız çok düşüktü. İlçede bulunan lahana pazarında tanesini 1 buçuk liradan satıyoruz. Lahananın ekim maliyeti zaten 1 lira 25 kuruşa geliyor. Fidesi, gübresi, mazotu, işçi giderlerini çıktığımızda cebimize para kalmıyor. Sırf malımız tarlada kalmasın diye uğraşıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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