Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı
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Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen incelemede 6 öğrenciye geçici uzaklaştırılma verildi.

14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:54
Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı

'nın Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen incelemede 6 öğrenciye geçici uzaklaştırılma verildi.

Sakarya Gençlik ve İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akova Mahallesi'nde KYK yurdunda yaşanan olayın ardından başlatılan inceleme çerçevesinde emniyet raporları göz önüne alınarak 6 öğrenci hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Yurtta kalan öğrencilerin sükuneti ve huzuru için 6 öğrencinin geçici olarak uzaklaştırıldığını aktaran Özsoy, yürütülen çalışma sonunda öğrencilerin bir sorun çıkmadığı takdirde yurda geri alınabilecekleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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