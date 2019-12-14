Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı

14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:54

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen incelemede 6 öğrenciye geçici uzaklaştırılma verildi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akova Mahallesi'nde KYK yurdunda yaşanan olayın ardından başlatılan inceleme çerçevesinde emniyet raporları göz önüne alınarak 6 öğrenci hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Yurtta kalan öğrencilerin sükuneti ve huzuru için 6 öğrencinin geçici olarak uzaklaştırıldığını aktaran Özsoy, yürütülen çalışma sonunda öğrencilerin bir sorun çıkmadığı takdirde yurda geri alınabilecekleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA