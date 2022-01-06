Kuyumculara sahte altın bilezik sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da kuyumculara sahte altın bilezik sattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'dan araçlarıyla kente gelen 4 zanlı, yanlarındaki altın bilezikleri Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki kuyumcularda paraya çevirdi.

Atölyelerde altınların sahte olduğunu tespit eden kuyumcular, WhatsApp gurubundan dolandırıcılara karşı meslektaşlarını uyardı.

İhbar üzerine kent merkezindeki sarrafların çevresinde önlem alan Asayiş Müdürlüğü ekipleri, C.K. (36), H.Y. (38), H.İ. (34) ve G.A'yı (21) bilezik bozdurmak için geldikleri iş yerlerinin yakınında yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve PTS kayıtlarından yeri belirlenen araçlarında yapılan aramalarda, 6 sahte altın bilezik, yarım altın ve kuyumculardan aldıkları 20 bin 840 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin kuyumcu dükkanlarında sahte altınları bozdurdukları anlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.