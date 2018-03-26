Sakarya'da Kütüphane Haftası Kutlandı

Sakarya'da, Kütüphane Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesinde program düzenlendi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, programda yaptığı konuşmada, kütüphanelerin barındırdıkları bilgi ve yeni ufuklarla huzur ortamına açılan bir kapı olduğunu ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kütüphane deyince akla kitap okuma alışkanlığı, kitabın öneminin geldiğini belirten Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdiki nesil her türlü bilgiye internete bağlı bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknolojik aygıtlarla ulaştıkları için kendilerini şanslı addedebilirler, ancak bana göre biz çocukken daha şanslıymışız, çünkü en büyük eğlencemiz kitap okumaktı. Paramız olmadığı için her kitabı da alamazdık. Kütüphaneye abone olur, kitapları ödünç alıp okurduk ve geri getirirdik. Bazı kitaplar ödünç verilmediği için okuldan çıkar çıkmaz hemen kütüphaneye koşardık."

Programda hafta dolayısıyla kütüphanede örnek davranış göstererek okuma alışkanlığında farkındalık oluşmasına katkıda bulunan kütüphane üyelerine ödülleri verildi.