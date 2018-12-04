Sakarya'da Küsi Toplantısı Yapıldı

Sakarya'da Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, bu çalışma grubunun büyük bir zenginlik olduğunu belirtti.

Şehrin önemli dinamiklerinin birbirini tanımasının önemine değinen Vali Nayir, "Sahip olduğumuz zenginliklerin birbirini etkilemesi, insanlığın ortak mirası olan tecrübenin paylaşılması ve güzel örneklerini artırılabilmesi önemlidir. Bu da başarıyı kamçılayan, başarıyı daha da üst seviyelere getiren ve ivme kazandıran güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

Vali Nayir, Sakarya'nın sanayisi ile öne çıktığını ve yetkin üniversitelere sahip olduğunu dile getirerek, kamu-sanayi-üniversite işbirliğinin daha iyi noktalara geleceği konusunda büyük ümitlerinin olduğunu kaydetti.

Tel örgüler arkasında kalmış bir üniversiteye değil, yerleşkenin dışına çıkabilmiş, toplumla kaynaşmış veya kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak da sanayiciyle kaynaşmış bir üniversiteye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Vali Nayir, "Burada da bunun güzel örneklerinin başlayıp devam ettiğini görmek sevindirici. Bu konuda kanaatkar olmak iyi değil, bu konuda talepkar olmak lazım. Daha iyisine ulaşmak için de herkesin ilimize, ülkemize yakışır bir tarzda üzerine düşen görevleri yerine getireceğini düşünüyorum. İnşallah daha güzelini hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul üyelerinin 2019 yılı projeksiyonu hakkında genel değerlendirmelerde de bulunulan toplantıya Vali Yardımcısı ve Arifiye Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri, organize sanayi bölgeleri temsilcileri, uzmanlar, öğretim üyeleri ile sanayiciler katıldı.