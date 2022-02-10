Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı

AA, Gürkan Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Hacıkışla Mahallesi'nde 13 yaşındaki A.İ.A, evde bulunan kurusıkı tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Çocuğunun sağ ayağının üst kısmından yaralandığını gören baba Ö.A, evladını Hendek Devlet Hastanesine götürdü.

A.İ.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

AA / Gürkan Özer - Güncel

Sakarya, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title