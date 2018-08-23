Sakarya'da Kurban Bayramı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin Söğütlü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Atabek, burada yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Söğütlü ilçesine en güzel hizmetlerin gelmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Atabek, "Söğütlü, partimize her zaman sahip çıkmış, verdikleri oylarla rakiplerimize fark atarak vekillerinin yüzünü güldürmüşlerdir. Tüm Söğütlü'ye teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi yerel seçimlerde de aynı desteği verip, belediye başkanlığı alarak çok daha hizmet getirmeye devam edeceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Adem Fidan da kuruluşundan bugüne ilçe teşkilatında görev yapan büyüklerin kendilerine bıraktığı bayrağı her zaman daha yükseklere çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Yerel seçimlerde de belediye başkanlığını kazanmak için çok çalışacaklarını ifade eden Fidan, ziyaretlerinden ötürü Atabek'e teşekkür etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç de herkesin bayramını kutladı.

Atabek, daha sonra partililerle bayramlaştı.