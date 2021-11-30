Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri aralıkta sanatseverle buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, konferans, konser, sergi, panel, söyleşi, dinleti, sinema ve tiyatro gösterimleri yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın il oluşunun 67. yılına özel belge ve fotoğraf sergisiyle başlayacak etkinlikler, 6 Aralık'ta Serkan Çağrı konseriyle devam edecek.

Gazeteci Şansal Büyüka, söyleşi programında futbola dair görüşlerini paylaşacak. Mehmet Akif'i Anma Haftasına özel etkinlikler de aralıkta Sakaryalılarla buluşacak.

Tüm vatandaşların davet edildiği etkinliklere "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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