Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 16 ilçede dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Muhtarlıklarla iş birliği halinde devam eden çalışmalarda belediye binaları, kaymakamlıklar, polis, jandarma ve kamu ve kurumları dezenfekte edildi.

Ayrıca belediye ekipleri, kamu kurum ve idari binalar ve terminallere el dezenfektanları monte etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA