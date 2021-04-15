Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 bin 192 kişiye karantina uygulanıyor
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Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 bin 192 kişiye karantina uygulanıyor

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 bin 192 kişiye karantina uygulanıyor

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantinalar devam ediyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantinalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 17 apartman ve 2 bin 612 evde toplam 8 bin 192 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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