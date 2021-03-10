Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 1 kişiye karantina uygulanıyor
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Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 1 kişiye karantina uygulanıyor

10.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:31
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 1 kişiye karantina uygulanıyor

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantinalar devam ediyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantinalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 315 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 mahalle ve 3 sokakta toplam 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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