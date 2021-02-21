Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı
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Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı

21.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:02
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı

Sakarya'nın 4 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya'nın 4 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının tekrar artış eğiliminde olduğunu bildirdi.

Kaldırım, en büyük nedenin ziyaretler ve ev içi buluşmalar olduğuna dikkati çekerek, "Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve'de 12 evi karantinaya aldık. Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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