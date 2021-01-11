Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının 55 bin defa dezenfekte edildiği bildirildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının 55 bin defa dezenfekte edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın toplu taşıma araçları ve duraklarda gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarıyla bulaş riskinin önüne geçtiği belirtildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından 2020 yılının sonuna kadar toplu taşıma araçlarının toplamda 55 bin kez dezenfekte edildiği dile getirilen açıklamada, otobüs duraklarının ise 10 bin kez temizlik işlemine tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ihtiyaç olan bölgelere 100 yeni toplu taşıma durağı montajlandığı, 3 bin 3000 durakta ise bakım onarım faaliyeti gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada, salgının biteceği zamana kadar çalışmaların titizlilikle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz