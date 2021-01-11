Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

11.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:00
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının 55 bin defa dezenfekte edildiği bildirildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının 55 bin defa dezenfekte edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın toplu taşıma araçları ve duraklarda gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarıyla bulaş riskinin önüne geçtiği belirtildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından 2020 yılının sonuna kadar toplu taşıma araçlarının toplamda 55 bin kez dezenfekte edildiği dile getirilen açıklamada, otobüs duraklarının ise 10 bin kez temizlik işlemine tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ihtiyaç olan bölgelere 100 yeni toplu taşıma durağı montajlandığı, 3 bin 3000 durakta ise bakım onarım faaliyeti gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada, salgının biteceği zamana kadar çalışmaların titizlilikle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mike Pence Donald Trump Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Murat Dalkılıç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:11:23. #1.14#
title