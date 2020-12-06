Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri
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Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

06.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:29
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sakarya kent merkezi ve ilçelerinde Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde Kovid-19 denetimleri yapılıyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler, kısıtlama günlerinde de her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler, kısıtlama saatlerinde hizmet veren işyerlerinde de sürüyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde jandarma, polis ve zabıta ekipleri sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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