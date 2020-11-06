Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

06.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:24
Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçları, minibüs, dolmuş ve taksilerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe, maske kullanımı ve toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınmamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Deprem bölgesinde alınacak Kovid-19 tedbirleri hayati önem taşıyor
Son dakika haberi | Deprem bölgesinde alınacak Kovid-19 tedbirleri hayati önem taşıyor
Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri görüşüldü
Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri görüşüldü
Son dakika haberi! 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi
Son dakika haberi! "Kovid-19 tedbirleri" denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Orhan Veli Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Töre Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım Selçuk Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 17:27:43. #1.14#
title