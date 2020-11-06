Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri
06.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:24
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçları, minibüs, dolmuş ve taksilerde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe, maske kullanımı ve toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınmamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı