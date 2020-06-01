Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve yaz sezonunda alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve yaz sezonunda alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Kaymakamlık binasındaki toplantıya, Kaymakam Aziz Mercan, Belediye Başkanı İshak Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Tevfik Altunel ile diğer ilgililer katıldı.

Mercan, yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçildiğini belirterek, "Rehavete kapılmadan önlemlerimizi almalıyız. Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımıza büyük görev düşüyor. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz sezonunda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise sahil bölgesinde de önemli çalışmalar başlattıklarını dile getirerek, "Yaz sezonu için üzerimize düşen tüm çalışmaları imkanlarımız ölçüsünde yerine getireceğiz. Güzel ve sorunsuz bir yaz tatili sezonunu ilçe halkımız ve misafirlerimize sunabilmek için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA