Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi - Haberler
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Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Hasan Feyzi Katıöz, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Hasan Feyzi Katıöz, hastanede hayatını kaybetti.

Kentteki bir özel hastanede ortopedi uzmanı olarak görev yapan Katıöz, yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19 tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Katıöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katıöz'ün cenazesi yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından memleketi Manisa'ya gönderilecek.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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