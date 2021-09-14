Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Hasan Feyzi Katıöz, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Hasan Feyzi Katıöz, hastanede hayatını kaybetti.
Kentteki bir özel hastanede ortopedi uzmanı olarak görev yapan Katıöz, yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19 tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.
Katıöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katıöz'ün cenazesi yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından memleketi Manisa'ya gönderilecek.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri